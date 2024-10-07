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Двое мужчин получили травмы во время работы на одном из предприятий Братска

Работникам потребовалась помощь медиков.

Источник: Комсомольская правда

В северной столице Иркутской области во время смены на предприятии травмы получили двое мужчин. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, инцидент произошел утром 7 октября.

— Прокуратура города Братска организовала проверку по сообщению о травмировании утром 07.10.2024 двух рабочих на одном из предприятий в г. Братске. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, за их состоянием следят медики, — пояснили в ведомстве.

При каких обстоятельствах мужчины получили травмы сейчас устанавливается. За время проверки правоохранители оценят исполнение законов в сфере охраны труда и безопасности. Меры реагирования примут при появлении оснований. Также на контроль надзорным ведомством взято расследование уголовного дела, которое завели в Следкоме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске 28-летний водитель погиб в ДТП. Машина съехала с дороги и загорелась.