Двое мужчин получили травмы во время работы на одном из предприятий Братска

— Прокуратура города Братска организовала проверку по сообщению о травмировании утром 07.10.2024 двух рабочих на одном из предприятий в г. Братске. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, за их состоянием следят медики, — пояснили в ведомстве.