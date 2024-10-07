Трех иностранцев задержали при попытке незаконно пересечь границу в Приморье

Инцидент произошел в лесной местности Хасанского района, где пограничный наряд обнаружил группу иностранцев без документов. У задержанных были найдены продовольствие и предметы личной экипировки, указывающие на их намерения остаться на территории России на длительный срок. Иностранцы сознались и объяснили, что пересекли границу с целью сбора дикоросов.