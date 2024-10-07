Трех иностранцев задержали при попытке незаконно пересечь границу в Приморье

В Приморье уголовное дело возбуждено против трех иностранцев за незаконное пересечение границы РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Инцидент произошел в лесной местности Хасанского района, где пограничный наряд обнаружил группу иностранцев без документов. У задержанных были найдены продовольствие и предметы личной экипировки, указывающие на их намерения остаться на территории России на длительный срок. Иностранцы сознались и объяснили, что пересекли границу с целью сбора дикоросов.
«В отношении иностранных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе УФСБ Приморья.
Пограничное управление напоминает о серьезности наказаний за подобные действия, предусматривающих до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в лесной местности на юге Приморского края сотрудники Дальневосточной оперативной таможни задержали гражданина Китая, который пытался нелегально вывезти 139 корней женьшеня. 60-летний мужчина планировал пересечь границу, чтобы избежать таможенного контроля.