В Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли движение на двух улицах

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Движение перекрыто на улицах Геологической и Федько в Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала», — говорится в сообщении.
Улица Федько является одной из центральных в Феодосии и проходит рядом с нефтебазой.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные.