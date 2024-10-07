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В Феодосии из-за возгорания на нефтебазе перекрыли движение на двух улицах

Временно закрыли проезд по улицам Геологической и Федько.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Движение перекрыто на улицах Геологической и Федько в Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

«В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул. Геологической и ул. Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала», — говорится в сообщении.

Улица Федько является одной из центральных в Феодосии и проходит рядом с нефтебазой.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет. На месте работают пожарные.

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