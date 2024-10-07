Под Дзержинском пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям магазина на АЗС. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что 6 октября, в воскресенье, примерно в 10.00 неподалеку от деревни Вязань Дзержинского района в магазин при АЗС зашел пьяный мужчина.
«Направив в сторону других посетителей предмет, похожий на пистолет, он начал выкрикивать угрозы расправы», — говорится в сообщении.
Сотрудники заправки нажали на кнопку тревожной сигнализации. В МВД заметили, что буквально через две минуты на место приехал наряд местного отдела охраны. Фигурант намеревался скрыться, но его задержали.
В ведомстве добавили, что проведенное медицинское освидетельствование показало более трех промилле алкоголя в крови 47-летнего жителя Фаниполя. Также сказано, что пистолет оказался травматическим. Сообщается, что действиям задержанного следователями будет дана правовая оценка.
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