В Уфе ищут системного аналитика на зарплату 150 тысяч рублей

В Уфе ищут более 26,8 тысяч работников на различные вакансии. Среди них тысячи объявлений приходятся на крупные предприятия. Так, например, ПАО «ОДК-УМПО» опубликовало 348 вакансий, ООО «СтаффГарант» — 550, ООО «Дортрансстрой» — 382.
Среди топовых вакансий оказалось предложение главному бухгалтеру. Будущему сотруднику готовы платить от 150 тысяч рублей, столько же предлагают системному аналитику. За 128 тысяч рублей в месяц в Уфе ищут оператора по добыче нефти и газа (седьмого разряда).
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