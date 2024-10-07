На заводе в Братске пострадали двое сотрудников

ИРКУТСК, 7 окт — РИА Новости. Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
По данным СК, утром в понедельник на алюминиевом заводе в Братске во время производственных работ пострадали двое сотрудников.
«Мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.