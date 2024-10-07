В Комсомольске задержаны наркоторговцы с криминальным прошлым

При личном досмотре полицейские нашли у нее сверток с наркотическим веществом, который, как выяснилось, оказался «спайсом» весом 0,96 грамма. Задержанная призналась, что приобрела наркотик у местного жителя через мессенджер и забрала его у него дома в Центральном районе. Оперативники быстро установили личность и задержали 36-летнего комсомольчанина.