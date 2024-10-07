В Комсомольске задержаны наркоторговцы с криминальным прошлым

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России выявили причастность местной жительницы к хранению наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проверки оперативной информации была задержана 25-летняя комсомольчанка, ранее имеющая судимость за разбой и вымогательство.
При личном досмотре полицейские нашли у нее сверток с наркотическим веществом, который, как выяснилось, оказался «спайсом» весом 0,96 грамма. Задержанная призналась, что приобрела наркотик у местного жителя через мессенджер и забрала его у него дома в Центральном районе. Оперативники быстро установили личность и задержали 36-летнего комсомольчанина.
В ходе обыска квартиры подозреваемого на кухне в шкафу полиция обнаружила растительную массу. Экспертиза показала, что это каннабис, общий вес которого составил 21,2 грамма. Также были изъяты предметы фасовки, 35 тысяч рублей, полученные от продажи наркотиков, мобильные телефоны и банковская карта.
Мужчина рассказал, что синтетические наркотики нашел и хотел продать знакомой ради выгоды, а растительные собрал в лесу для личного употребления. В ходе расследования была установлена его причастность к двум фактам продажи наркотиков, а также к их хранению для личного употребления.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ, которые подразумевают серьезные наказания, включая лишение свободы на срок до 20 лет. Мужчине, как наркосбытчику, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а женщине — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие продолжается, и полиция продолжает работу по выявлению других участников наркоторговли в регионе.