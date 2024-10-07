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Школы на замке: что известно о буйстве инфекции в приморском Партизанске

Восемь школ закрыли в Партизанске из-за вспышки ОРВИ и пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Осень — «золотая» пора для хандры и заболеваний. В Приморском крае ситуация относительно стабильная, порог превышен, но не сильно. Этого не скажешь о Партизанске. Родители пересылают друг другу тревожные сообщения: школы закрыты из-за инфекции. Причиной оказалась вспышка ОРВИ и гриппа. Корр. «КП — Дальний Восток» разобрался в ситуации.

Как выяснила редакция, в Партизанске из-за высокой заболеваемости ОРВИ и пневмонии закрыли школы, а также детский сад. В управлении образования администрации корреспонденту подтвердили информацию, сказав, что дети уже перешли на дистанционный формат обучения.

Более того, первые несколько учреждений закрыли еще 4 октября, а 7 числа на карантин ушли оставшиеся три. Из-за болезни на удаленный формат обучения перешли ученики 8 школ, воспитанники детского сада также освобождены от посещения:

«Повысился порог заболеваемости. По пневмонии на одно учреждение приходится от 2 до 10 заболевших, по ОРВИ человек 20−40. Количество заразившихся учителей в пределах от 1 до 5», — поделились с корреспондентом в управлении образования, добавив, что продлится карантин до 17 октября.

Конечно, школьники только ликуют: ура, удаленка. Но ситуация остается тревожной. Напомним, «КП» публикует материалы о том, как защитить иммунитет в опасный сезон.

здоровье