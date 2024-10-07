Школы на замке: что известно о буйстве инфекции в приморском Партизанске

«Повысился порог заболеваемости. По пневмонии на одно учреждение приходится от 2 до 10 заболевших, по ОРВИ человек 20−40. Количество заразившихся учителей в пределах от 1 до 5», — поделились с корреспондентом в управлении образования, добавив, что продлится карантин до 17 октября.