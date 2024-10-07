В Минске водитель Volkswagen сбил девушку на переходе, отвлекшись от управления

Согласно предварительным данным, 6 октября, в воскресенье, около 13.30 50-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Ульяновской. Проезжая регулируемый пешеходный переход, который расположен вблизи дома № 33 по указанной улице, водитель отвлекся от управления, выехал на красный свет и сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый свет. В ГАИ уточнили, что девушку с телесными повреждениями была доставлена в больницу для обследования.