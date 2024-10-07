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В Волгоградской области 11-летнюю девочку насмерть засыпало песком

Трагическое происшествие случилось около хутора Поповка Камышинского района.

Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, накануне 11-летняя девочка отправилась гулять в песчаный овраг вместе с младшим братом и подругой. В ходе игры дети вырыли углубление в склоне оврага, и когда школьница забралась в него, грунт обвалился. Ее насмерть засыпало песком.

Двум другим детям не удалось самостоятельно откопать девочку, они побежали в ближайший населенный пункт за помощью. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Организована процессуальная проверка, ход которой взяла на контроль региональная прокуратура.

СК