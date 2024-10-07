В Волгоградской области 11-летнюю девочку насмерть засыпало песком

Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, накануне 11-летняя девочка отправилась гулять в песчаный овраг вместе с младшим братом и подругой. В ходе игры дети вырыли углубление в склоне оврага, и когда школьница забралась в него, грунт обвалился. Ее насмерть засыпало песком.