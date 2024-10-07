Водитель погиб в ДТП с переворотом под Магнитогорском

По информации сотрудников ГАИ, ДТП случилось на 178 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель кроссовера не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Обстоятельства аварии устанавливают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы.