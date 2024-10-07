Toyota перевернулась на проспекте Машерова в Минске, врезавшись в светофор. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 6 октября, примерно в 20.40 34-летний водитель машины Toyota ехал по проспекту Машерова. Неподалеку от дома № 76а мужчина не справился с управлением, врезался в светофор, после чего автомобиль перевернулся.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля с телесными травмами был доставлен для обследования в больницу.
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