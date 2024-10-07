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Трое взрослых и подросток погибли при пожаре в Артемовском

В Артемовском ночью 7 октября обнаружены тела четырех человек при тушении двух жилых домов.

В Артемовском ночью 7 октября при тушении двух жилых домов обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь возгорания составила 173 квадратных метра. Огонь охватил два дома, баню и надворные постройки. По предварительным данным, пожар начался с дымохода печи бани.

Погибли мужчина, две женщины и 16-летний подросток.

С огнем боролись 16 пожарных и 4 единицы техники.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки в связи с обнаружением тел четырех человек.

«МК-Урал» ранее писал, что днем 2 октября в результате пожара в здании свердловского театра Музкомедии погиб человек.

Личность погибшего мужчины была установлена сотрудниками полиции. Как сообщил МК-Урал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшего работника театра 1966 года рождения звали Дмитрий. Врачи неотложки, прибывшие на вызов, пытались его спасти, но это не удалось.

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