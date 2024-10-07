Трое взрослых и подросток погибли при пожаре в Артемовском

В Артемовском ночью 7 октября при тушении двух жилых домов обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь возгорания составила 173 квадратных метра. Огонь охватил два дома, баню и надворные постройки. По предварительным данным, пожар начался с дымохода печи бани.
Погибли мужчина, две женщины и 16-летний подросток.
С огнем боролись 16 пожарных и 4 единицы техники.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что ведомство взяло на контроль проведение доследственной проверки в связи с обнаружением тел четырех человек.
«МК-Урал» ранее писал, что днем 2 октября в результате пожара в здании свердловского театра Музкомедии погиб человек.
Личность погибшего мужчины была установлена сотрудниками полиции. Как сообщил МК-Урал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшего работника театра 1966 года рождения звали Дмитрий. Врачи неотложки, прибывшие на вызов, пытались его спасти, но это не удалось.