Трое взрослых и подросток погибли при пожаре в Артемовском

Личность погибшего мужчины была установлена сотрудниками полиции. Как сообщил МК-Урал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшего работника театра 1966 года рождения звали Дмитрий. Врачи неотложки, прибывшие на вызов, пытались его спасти, но это не удалось.