На свердловской трассе у Режа во время ДТП погибли два человека

Инцидент произошел у Режа. По предварительным данным, 39-летний водитель Mercedes Kompressor, ехавший в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортом, вследствие чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt, за рулем которого была 34-летняя водитель. В результате аварии водитель Mercedes и 37-летний пассажир Chevrolet скончались на месте происшествия до приезда медиков из-за несовместимых с жизнью травм. Водителя и второго пассажира Chevrolet с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Режа.