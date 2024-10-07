Нефтебаза горит в Феодосии — все о происшествии к этому часу

ЧП на нефтебазе
В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе.
«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — говорится в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.
Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько — от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.
Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Эвакуация людей
Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы.
«В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборном пункте, который расположен в помещениях школы № 9», — сообщили в администрации.
При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.
Режим ЧС
Как сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.