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Нефтебаза горит в Феодосии — все о происшествии к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, на месте работают пожарно-спасательные подразделения и правоохранители. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Источник: РИА "Новости"

ЧП на нефтебазе

В понедельник рано утром стало известно о возгорании на нефтебазе.

«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — говорится в сообщении советника главы Крыма Олега Крючкова.

Позже стало известно, что в связи с происшествием перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько — от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала.

Временно не работают маршруты № 2 и 4. С перевозчиком принимается решение о маршрутах объезда. Жителей и гостей города призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Эвакуация людей

Из-за задымления власти Феодосии приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы.

«В связи с задымлением проводится эвакуация жителей близлежащих улиц. Людей размещают в сборном пункте, который расположен в помещениях школы № 9», — сообщили в администрации.

При необходимости эвакуированным будет предложено переместиться в пункты временного размещения, добавили в администрации города.

Режим ЧС

Как сообщили в отделе по вопросам ГО и ЧС администрации города, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

МЧС
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