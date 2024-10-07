В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

«Вниманию жителей Феодосийского округа! По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в Telegram-сообщении.
Пожар на нефтебазе произошел в ночь на понедельник.
К этому часу известно, что в Феодосии продолжается ликвидация возгорания на объекте. На месте работают пожарные, а также представители правоохранительных структур. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
В городе перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько — от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала. Временно не работают маршруты № 2 и 4.
Из-за задымления местные власти приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы. Горожан временно разместили в помещениях школы № 9.