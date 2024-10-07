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В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии введен режим ЧС техногенного характера после возгорания на нефтебазе. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Вниманию жителей Феодосийского округа! По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в Telegram-сообщении.

Пожар на нефтебазе произошел в ночь на понедельник.

К этому часу известно, что в Феодосии продолжается ликвидация возгорания на объекте. На месте работают пожарные, а также представители правоохранительных структур. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В городе перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько — от перекрестка с Керченской трассой до района автовокзала. Временно не работают маршруты № 2 и 4.

Из-за задымления местные власти приняли решение эвакуировать жителей с улиц, расположенных поблизости от нефтебазы. Горожан временно разместили в помещениях школы № 9.

МЧС
пожары