10 спасателей тушили пожар в троллейбусе на Невском проспекте

6 октября в 22:51 на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании в троллейбусе, который остановился у дома № 13/9 на Невском проспекте. На место выехали 10 спасителей. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, — рассказали в ведомстве.
Потушить возгорание удалось в 23;13. Для этого спасатели задействовали возможности двух пожарных машин.
К слову, очевидцы ЧП опубликовали видео случившегося на центральной магистрали города. К тому времени на улице было уже довольно темно, но вечерние огни пролили свет на детали дорожного происшествия. На кадрах видно, что из-за пожара общественный транспорт сильно заволокло черным дымом.
Напомним, спустя непродолжительное время огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме 31к1 на улице Подвойского. Его удалось ликвидировать спустя примерно два часа. По данным сотрудников МЧС, пострадавших среди людей нет.