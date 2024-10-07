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10 спасателей тушили пожар в троллейбусе на Невском проспекте

В Центральном районе произошло ЧП с участием общественного транспорта.

Источник: Наталия Штенберг/vk.com/spb_today

6 октября в 22:51 на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании в троллейбусе, который остановился у дома № 13/9 на Невском проспекте. На место выехали 10 спасителей. О подробностях сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

— Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали, — рассказали в ведомстве.

Потушить возгорание удалось в 23;13. Для этого спасатели задействовали возможности двух пожарных машин.

К слову, очевидцы ЧП опубликовали видео случившегося на центральной магистрали города. К тому времени на улице было уже довольно темно, но вечерние огни пролили свет на детали дорожного происшествия. На кадрах видно, что из-за пожара общественный транспорт сильно заволокло черным дымом.

Напомним, спустя непродолжительное время огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме 31к1 на улице Подвойского. Его удалось ликвидировать спустя примерно два часа. По данным сотрудников МЧС, пострадавших среди людей нет.

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