10 спасателей тушили пожар в троллейбусе на Невском проспекте

К слову, очевидцы ЧП опубликовали видео случившегося на центральной магистрали города. К тому времени на улице было уже довольно темно, но вечерние огни пролили свет на детали дорожного происшествия. На кадрах видно, что из-за пожара общественный транспорт сильно заволокло черным дымом.