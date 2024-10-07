В Ростове в ДТП пострадала 6-летняя девочка

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 6 октября около 15:15 на улице Малиновского.
По предварительной информации ведомства, в районе дома № 34 произошло столкновение автомобилей «Мерседес» и «ВАЗ-2112».
В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу 6-летняя девочка. Ребенок находился в автомобиле «ВАЗ» в автокресле, что помогло избежать серьезных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.