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В Ростове в ДТП пострадала 6-летняя девочка

В Ростове-на-Дону ребенок попал в больницу после автомобильной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 6 октября около 15:15 на улице Малиновского.

По предварительной информации ведомства, в районе дома № 34 произошло столкновение автомобилей «Мерседес» и «ВАЗ-2112».

В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу 6-летняя девочка. Ребенок находился в автомобиле «ВАЗ» в автокресле, что помогло избежать серьезных травм. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.