Живут в нечеловеческих условиях: прокуратура проверит проблемный дом в Находке

Жители дома на Луначарского, 27, в Находке жалуются на ненадлежащее состояние здания. По словам приморцев, идти до подъезда им приходится по неустойчивой конструкции, то есть по старой двери, держась за шаткие перила.
Такая опасная конструкция появилась после обрушения крыльца. Как рассказывают местные, таким образом люди добираются до подъезда с 20 июля. После того, как жители дома поделились своей историей в социальных сетях, прокуратура организовала проверку.
«Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию общедомового имущества и соблюдению управляющей компанией лицензионных требований при управлении домом. По результатам проверки прокуратура примет исчерпывающий комплекс мер реагирования».