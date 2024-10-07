Бизнесмена задержали за взятку заместителю главного лесничего в Челябинске

В Челябинской области сотрудники УФСБ задержали предпринимателя, который попытался дать взятку замруководителя регионального управления лесничествами. Об этом сообщили в управлении службы госбезопасности по области.
Бизнесмен предложил должностному лицу 100 тысяч рублей взамен на сокрытие нарушений, всплывших при проверке земель лесного фонда. При попытке передать деньги 2 октября предпринимателя с поличным задержали сотрудники УФСБ.
Как сообщили в СУ СКР по региону, в отношении подкупщика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Отметим, что ему грозит лишение свободы до 8 лет, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.