Бизнесмена задержали за взятку заместителю главного лесничего в Челябинске

Как сообщили в СУ СКР по региону, в отношении подкупщика возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Отметим, что ему грозит лишение свободы до 8 лет, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки.