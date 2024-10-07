В Башкирии перед длинными выходными грядут холода

Жителей Башкирии ждут серьезные температурные качели. В течение недели столбики термометра будут скакать от −2 до +23 градусов тепла.
Серьезное потепление ожидается уже завтра, 8 октября. Температура воздуха прогреется до +23, а после начнет стремительно снижаться. Уже на следующий день днем будет на пять градусов холоднее.
Холода грянут накануне длинных выходных: 10 октября, в четверг, днем будет уже всего +11 градусов, а в ночь на 11 октября похолодает до −2. А в пятницу в дневные часы температура воздуха прогреется всего до четырех градусов.
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