Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии перед длинными выходными грядут холода

Названа точная дата резкого похолодания в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждут серьезные температурные качели. В течение недели столбики термометра будут скакать от −2 до +23 градусов тепла.

Серьезное потепление ожидается уже завтра, 8 октября. Температура воздуха прогреется до +23, а после начнет стремительно снижаться. Уже на следующий день днем будет на пять градусов холоднее.

Холода грянут накануне длинных выходных: 10 октября, в четверг, днем будет уже всего +11 градусов, а в ночь на 11 октября похолодает до −2. А в пятницу в дневные часы температура воздуха прогреется всего до четырех градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.