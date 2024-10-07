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Два частных дома горели в свердловском поселке Студенческом

Ночью 7 октября в результате пожара были повреждены два частных дома на улице Восточной в поселке Студенческом Белоярского городского округа.

Также сгорели надворные постройки.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 02:09 7 октября.

На площади 210 квадратных метров огонь повредил два частных дома, сгорели надворные постройки. В борьбе с пожаром участвовали четыре единицы техники, 11 человек личного состава.

В 03:18 огонь локализовали, в 03:50 было прекращено открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:53.

Как сообщалось ранее, в Артемовском ночью 7 октября при тушении двух жилых домов спасатели нашли тела четырех человек. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил два дома, баню и надворные постройки.

пожары