Два частных дома горели в свердловском поселке Студенческом

Также сгорели надворные постройки.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 02:09 7 октября.
На площади 210 квадратных метров огонь повредил два частных дома, сгорели надворные постройки. В борьбе с пожаром участвовали четыре единицы техники, 11 человек личного состава.
В 03:18 огонь локализовали, в 03:50 было прекращено открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:53.
Как сообщалось ранее, в Артемовском ночью 7 октября при тушении двух жилых домов спасатели нашли тела четырех человек. Погибли трое взрослых и подросток. Огонь охватил два дома, баню и надворные постройки.