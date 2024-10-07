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Желающий сбросить вес приморец отправится на скамью подсудимых

В Приморье осудят руководителя тургруппы за контрабанду препаратов для снижения веса.

Источник: ГУ МВД

Руководителя туристической группы, 53-летнего жителя Фокино осудят за перевоз через границу препаратов для снижения веса с сильнодействующим веществом в составе. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали в дальневосточной транспортной прокуратуре, в марте этого года будучи руководителем тургруппы мужчина в Китая купил 4 упаковки препарата для снижения веса. В составе таблеток оказалось 45 граммов сильнодействующих веществ, свободный оборот в России которых запрещен.

120 купленных в Китае капсул приморец спрятал в своей сумке среди других лекарств и пытался провести их в Россию, однако продукцию нашли во время досмотра в таможни.

В отношении мужчины было составлено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, его дальнейшую судьбу решит суд.