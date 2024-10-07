Сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сообщил он.
В самой компании «Газете.Ru» сообщили, что прокомментировать сообщения о хакерской атаке «не представляется возможным».
В холдинг ВГТРК входят федеральные каналы: «Россия 1», «Россия −24», «Россия Культура»; более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах России; круглосуточный информационный канал «Россия 24»; телеканал «РТР-Планета», выходящий за рубежом; пять радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ»; «Юность».