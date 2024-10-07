В Уфе похоронят умершего бывшего главного врача 18-й больницы

Как рассказал нынешний главный врач 18-й больницы Наиль Гилязитдинов, в 2019 году была получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». С этого же года функционирует отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где установлен новый ангиограф.