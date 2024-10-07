В Уфе похоронят умершего бывшего главного врача 18-й больницы

В Уфе на 63-м году жизни не стало Жулдыбая Иржанова, бывшего главного врача 18-й больницы. О смерти медика сообщили его коллеги.
Кандидат медицинских наук и заслуженный врач республики руководил больницей с 2015 по 2021 годы. За это время Иржанов успел привнести в работу медучреждения серьезные изменения, которые позволили больнице стать одной из лучших.
Как рассказал нынешний главный врач 18-й больницы Наиль Гилязитдинов, в 2019 году была получена лицензия на высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». С этого же года функционирует отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где установлен новый ангиограф.
Похоронят заслуженного врача в Уфе сегодня, 7 октября. Прощание с ним состоялось в Доме культуры медиков.
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