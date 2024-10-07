В Верхнедвинском районе в ДТП погиб велосипедист

Авария произошла вечером 6 октября в районе дома № 7 на ул. Мелиораторов в д. Освея. Предварительно установлено, что 51-летний водитель мопеда Racer совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части дороги 47-летнего велосипедиста.



В результате аварии велосипедист скончался на месте происшествия, а водитель мопеда получил повреждения и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция напоминает, что все участки дорожного движения должны быть предельно внимательны на осенней дороге. Чтобы обезопасить себя в темное время суток, велосипедисты должны надевать жилеты повышенной видимости.