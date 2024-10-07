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«Лада» вылетела на красный в Казани и врезалась в Renault, пассажирку госпитализировали

В Казани на пересечении улиц Восстания и Декабристов «Лада» вылетела на красный и врезалась в Renault, пассажирку госпитализировали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, 19-летний водитель «Лады Приоры» выехал на красный свет и столкнулся Renault Logan, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В результате ДТП 35- летнюю пассажирку автомобиля Renault Logan увезли в больницу. Оба автомобили получили серьезные повреждения.