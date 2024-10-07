Бил ножом и пинал, пока мимо ходили люди: житель Хабаровска изрезал женщину посреди улицы, а после напал на мужчину

Поздним вечером 6 октября в скорую поступил вызов. Очевидцы сообщили о тяжело раненой женщине. На хабаровчанку напал мужчина с ножом. Он нанес ей не меньше 10 ударов, а после еще и пнул несколько раз ногой. Как оказалось, женщина стала не единственной жертвой этим вечером. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ВСЕ ПРОХОДИЛИ МИМО
Нападение произошло в переулке Краснореченском, недалеко от остановки «Стройка». Мужчина перешел через дорогу на сторону, где шла его будущая жертва. Через секунду он достал из кармана нож и несколько раз ударил женщину. Когда та упала, он продолжил наносить хаотичные удары, а потом пару раз пнул ее ногой и ушел.
Все это действо разворачивалось на глазах очевидцев. Несколько человек прошли мимо, не желая вмешиваться, еще пара мужчин наблюдала в стороне за происходящим. Скорую пострадавшей вызвали минут через 15. Звонившей была девушка, которая проезжала мимо и заметила лежащую на земле женщину. Предварительно, раненая хабаровчанка еще была в сознании, когда приехали медики.
«Ее отвезли в первую краевую больницу. Позже поступил еще один вызов. На этот раз тот же человек ранил мужчину. Его тоже госпитализировали», — рассказали «КП» — Хабаровск" в городской станции скорой медицинской помощи.
Пока нет информации, в каком состоянии находятся пострадавшие. По неподтвержденным данным, женщина получила около 17 ударов ножом. О раненом мужчине ничего не известно.
ОФИЦИАЛЬНО
Источник в правоохранительных органах рассказал «КП» — Хабаровск", что подозреваемый в нападении задержан. Предварительно это был нетрезвый конфликт на почве злоупотребления спиртным.
Сейчас устанавливаются причины, побудившие мужчину напасть на людей с ножом. На него завели дело о покушении на убийство, которое предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.