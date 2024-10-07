Бил ножом и пинал, пока мимо ходили люди: житель Хабаровска изрезал женщину посреди улицы, а после напал на мужчину

Нападение произошло в переулке Краснореченском, недалеко от остановки «Стройка». Мужчина перешел через дорогу на сторону, где шла его будущая жертва. Через секунду он достал из кармана нож и несколько раз ударил женщину. Когда та упала, он продолжил наносить хаотичные удары, а потом пару раз пнул ее ногой и ушел.