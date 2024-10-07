Работники сгоревшего в Хабаровске театра разыскали часть реквизита

Сотрудники театра выносили имущество несколько дней. Сначала им помогали спасатели и неравнодушные жители города, но потом, из соображений безопасности, доступ ограничили. Сегодня, 7 октября, возможность попасть в здание и вовсе исключили — по словам Татьяны Милютенко, по строению пошли новые трещины. Хотя вещей, которые сохранились при пожаре, там ещё достаточно.