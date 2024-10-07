Работники сгоревшего в Хабаровске театра разыскали часть реквизита

Сотрудники Хабаровского краевого музыкального театра, в здании которого третьего октября произошёл сильный пожар, смогли спасти ряд вещей, которые находились в административном здании театра не тронутого огнем. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая труппой Татьяна Милютенко, коллектив очень надеется спасти хотя бы часть реквизита.
Сотрудники театра выносили имущество несколько дней. Сначала им помогали спасатели и неравнодушные жители города, но потом, из соображений безопасности, доступ ограничили. Сегодня, 7 октября, возможность попасть в здание и вовсе исключили — по словам Татьяны Милютенко, по строению пошли новые трещины. Хотя вещей, которые сохранились при пожаре, там ещё достаточно.
— Сейчас перебираем то, что получилось вынести. Спасена часть костюмов и сценической обуви, некоторая мебель. Ещё удалось вынести ноты, но не все, документы. Ту часть музыкальных инструментов, что находилась в административной части здания, тоже вынесли. Пока подвести итог сложно, как и говорить про ценность спасённого, проводим ревизию, — рассказала Татьяна Милютенко.
Напомним, что в настоящее время идет процесс организации деятельности музыкального театра в новых условиях, составляется гастрольная программа работы для творческого коллектива, формируется перечень подходящих для размещения площадок. Рассматриваются возможности проведения гастролей не только за пределами региона, но и в районах края.
Предложения по организации гастрольных туров в поддержку Хабаровского краевого музыкального театра сделали 24 учреждения культуры со всей России. Также они заявили о готовности оказать своим коллегам по цеху любую творческую помощь. Среди выразивших слова поддержки также есть Российский институт театрального искусства — ГИТИС.