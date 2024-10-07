Судьба раненого коня обеспокоила жителей села в Приморье

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал изданию PrimaMedia, что судя по фото из соцсетей, ранения коня не характерны для нанесённых тигром. По его словам, так низко за конечности хватают собак или волки. Сергей Арамилев отметил истощённый вид коня.