Судьба раненого коня обеспокоила жителей села в Приморье

Раненого коня заметили жители села Андреевка в бухте Витязь в Приморье, сообщили в Telegram-канале «Андреевка 25 регион».
По словам очевидцев, испуганный конь стоял в воде. У него расцарапана спина, из задней ноги выдран кусок мяса. Местные жители предположили, что на животное мог напасть тигр.
Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал изданию PrimaMedia, что судя по фото из соцсетей, ранения коня не характерны для нанесённых тигром. По его словам, так низко за конечности хватают собак или волки. Сергей Арамилев отметил истощённый вид коня.
В соцсетях сообщили, что вместе с ветеринаром на помощь к животному выдвинулись хозяева.