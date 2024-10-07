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Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о тлеющем полигоне в Морозовске

В Ростовской области следком проверит действия властей из-за тлеющего полигона.

Источник: Комсомольская правда

Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию жителей города Морозовска Ростовской области о том, что мусорный погон тлеет несколько дней, а власти на это не реагируют. Об этом сообщили в следкоме РФ.

Местные жители в обращении отметили, что из-за тления отходов людям тяжело жить в районе полигона. При этом уполномоченные органы, отметили горожане, бездействуют.

Следком по Ростовской области начал доследственную проверку по статье 293 УК России «Халатность».

О ходе проверки руководитель донского следкома Аслан Хуаде доложит Александру Бастрыкину.

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