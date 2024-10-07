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Вышли из дома и не вернулись: в Уфе пропала 25-летняя мать с годовалой дочерью

В Уфе загадочно исчезли 25-летняя девушка и ее ребенок
Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала молодая мать с ребенком. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

По имеющейся информации, 25-летняя Анна Ахметшина вышла на прогулку со своей годовалой дочерью Дианой еще третьего октября, но так и не вернулась. Обеспокоенная семья сразу же забила тревогу, когда девушка не вернулась домой, и обратилась в полицию и к волонтерам.

Приметы Анны: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета: черная куртка, белые кроссовки, розовая шапка.

Приметы Дианы: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: голубой комбинезон, коричневые ботинки, белая шапка.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о пропаже уфимок, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

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