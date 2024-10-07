Вышли из дома и не вернулись: в Уфе пропала 25-летняя мать с годовалой дочерью

По имеющейся информации, 25-летняя Анна Ахметшина вышла на прогулку со своей годовалой дочерью Дианой еще третьего октября, но так и не вернулась. Обеспокоенная семья сразу же забила тревогу, когда девушка не вернулась домой, и обратилась в полицию и к волонтерам.