Вышли из дома и не вернулись: в Уфе пропала 25-летняя мать с годовалой дочерью

В Уфе пропала молодая мать с ребенком. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».
По имеющейся информации, 25-летняя Анна Ахметшина вышла на прогулку со своей годовалой дочерью Дианой еще третьего октября, но так и не вернулась. Обеспокоенная семья сразу же забила тревогу, когда девушка не вернулась домой, и обратилась в полицию и к волонтерам.
Приметы Анны: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета: черная куртка, белые кроссовки, розовая шапка.
Приметы Дианы: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: голубой комбинезон, коричневые ботинки, белая шапка.
Если Вы обладаете какой-либо информацией о пропаже уфимок, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.