В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенка

В этот день в бассейне находилось почти тридцать детей и тренер не смогла за всеми уследить. В итоге едва не произошла трагедия. Не умевшая плавать 8-летняя девочка зашла в бассейн и начала тонуть. Более двух минут она находилась под водой, прежде чем её заметил другой несовершеннолетний, который смог достать потерпевшую и только после этого привлечь внимание тренера.