В Волгограде тренер по плаванию просмотрела тонущего ребенка

Женщина работала по гражданско-правовому договору и проводила спортивные мероприятия для детей из школьного оздоровительного лагеря.
В этот день в бассейне находилось почти тридцать детей и тренер не смогла за всеми уследить. В итоге едва не произошла трагедия. Не умевшая плавать 8-летняя девочка зашла в бассейн и начала тонуть. Более двух минут она находилась под водой, прежде чем её заметил другой несовершеннолетний, который смог достать потерпевшую и только после этого привлечь внимание тренера.
Бригадой скорой медицинской помощи школьница в тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города, где длительное время проходила лечение.
Тренера по плаванию теперь будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.