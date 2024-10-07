В Уфе пропали женщина с годовалой девочкой.

В Уфе 3 октября вышли из дома и не вернулись женщина с малолетним ребенком. Как сообщили в группе «ЛизаАлерт. Башкортостан», разыскиваются 25-летняя Анна Ахметшина (Черезова) и ее годовалая дочь Диана.