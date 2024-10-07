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В Уфе пропали женщина с годовалой девочкой

В Уфе пропали женщина с годовалой девочкой.

Источник: ЛизаАлерт

В Уфе 3 октября вышли из дома и не вернулись женщина с малолетним ребенком. Как сообщили в группе «ЛизаАлерт. Башкортостан», разыскиваются 25-летняя Анна Ахметшина (Черезова) и ее годовалая дочь Диана.

Приметы женщины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Была одета в черную куртку, белые кроссовки, розовую шапку.

Приметы девочки: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

На ней был голубой комбинезон, коричневые ботинки, белая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить ее по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.