В Уфе пропали женщина с годовалой девочкой.

В Уфе 3 октября вышли из дома и не вернулись женщина с малолетним ребенком. Как сообщили в группе «ЛизаАлерт. Башкортостан», разыскиваются 25-летняя Анна Ахметшина (Черезова) и ее годовалая дочь Диана.
Приметы женщины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета в черную куртку, белые кроссовки, розовую шапку.
Приметы девочки: нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.
На ней был голубой комбинезон, коричневые ботинки, белая шапка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить ее по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.