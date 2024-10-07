В Омске водитель «Лады» сбил насмерть переходившего дорогу пешехода

Вчера вечером в Центральном округе Омска произошла смертельная авария. Водитель сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Полицейские предварительно установили, что за рулем «Лады Гранты» находился 46-летний омич. Мужчина двигался по улице 21-я Амурская со стороны Пушкинского тракта в направлении улицы Завертяева, где около дома № 97А сбил пешехода.
От полученных травм 44-летний омич скончался на месте. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.