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В Омске водитель «Лады» сбил насмерть переходившего дорогу пешехода

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером в Центральном округе Омска произошла смертельная авария. Водитель сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Полицейские предварительно установили, что за рулем «Лады Гранты» находился 46-летний омич. Мужчина двигался по улице 21-я Амурская со стороны Пушкинского тракта в направлении улицы Завертяева, где около дома № 97А сбил пешехода.

От полученных травм 44-летний омич скончался на месте. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.