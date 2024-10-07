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В Волгограде ДТП с тремя машинами стало причиной огромной пробки

Движение встало на Университетском проспекте в Волгограде из-за массового ДТП.

В понедельник утром, 7 октября, в Волгограде образовалась огромная пробка на Университетском проспекте. На участке между Обувной фабрикой и университетом произошло ДТП с участием трех легковушек. О количестве пострадавших людей пока не известно, но машины изрядно помяло и разбросало по дороге, и остальные водители вынуждены объезжать участников аварии. Движение в районе ВолГУ в сторону Кировского района серьезно затруднено.

Авария произошла в восьмом часу утра, но и спустя два часа на дороге затор. На месте ДТП работают Госавтоинспекторы, замечена очевидцами и пожарная машина. Пробка тянется до Нефтяного техникума.