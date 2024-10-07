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На Урале школа заплатит 200 тысяч за травмирование девочки

На ребенка в школьном лагере упала скамейка.

В Белоярском районе Свердловской области школа заплатит 20 тысяч рублей за травмирование семилетней девочки в оздоровительном летнем лагере с дневным пребыванием. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Лагерь действовал при школе. Девочка играла со скамейкой. Но та перевернулась и упала на нее. В итоге девочка получила перелом таза. Несколько месяцев провела в постели и потом три недели передвигалась на костылях. Пришлось бросить занятия танцами.

Прокурор потребовал в суде взыскать с образовательного учреждения моральный вред. Райсуд назначил 100 тысяч рублей, а областной после рассмотрения апелляции повысил эту сумму до 200 тысяч.

Прокуратура