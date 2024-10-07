19-летний водитель без прав и его пассажир пострадали в аварии в Иркутске

Полицейские из Иркутска разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали два человека. ДТП произошло ночью 7 октября в Октябрьском округе областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным данным, 19-летний водитель «Ваз 2109» ехал без прав по улице Ширямова, однако при повороте не смог справиться с управлением и наехал на ограждение. В итоге машина перевернулась.
— В дорожно-транспортном происшествии водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Бригада скорой помощи отвезла их в больницу, — рассказывают в пресс-службе полиции.
Сейчас Госавтоинспекторы выясняют причины произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 28-летний водитель «Тайоты Витц» погиб в аварии в Ангарске еще до приезда скорой помощи. Мужчина съехал с дороги и наехал на препятствие, машина загорелась. Сейчас стражи порядка проводят проверку.