19-летний водитель без прав и его пассажир пострадали в аварии в Иркутске

Полицейские из Иркутска разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали два человека. ДТП произошло ночью 7 октября в Октябрьском округе областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.