В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

Напомним, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. В Феодосию выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Из-за инцидента на нефтебазе перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Ограничения действуют на участке от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Работодателей просят с пониманием отнестись к возможному опозданию сотрудников.