В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара на нефтебазе

В понедельник, 7 октября, в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии ввели режим техногенной ЧС муниципального характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
«В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — отметил градоначальник.
Руководитель администрации также добавил, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничили.
Ранее сообщалось, что в Феодосии был введен режим ЧС, однако вскоре это сообщение опровергли. В пресс-службе администрации Феодосии, в чьем Telegram-канале сообщалось о введении режима ЧС, назвали появление этого поста технической ошибкой.
Напомним, в Феодосии произошел пожар на нефтебазе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. В Феодосию выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Из-за инцидента на нефтебазе перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Ограничения действуют на участке от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Работодателей просят с пониманием отнестись к возможному опозданию сотрудников.