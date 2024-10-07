В Башкирии начался суд на бывшим мэром Уфы и депутатом Горсовета

По версии следствия, с июня 2019 года по май 2022 года Нугуманов «заключил с коммерческой организацией и индивидуальными предпринимателями три договора о долгосрочной аренде нежилых помещений в Уфе». Причем условия аренды были заведомо невыгодными для компании, так как ежемесячная плата сильно превышала рыночную стоимость. Договоры в дальнейшем предусматривали увеличение цены арендодателем в одностороннем порядке.