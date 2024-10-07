В Башкирии начался суд на бывшим мэром Уфы и депутатом Горсовета

Сегодня, 7 октября, в Кировском районном суде Уфы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора компании «Башспирт» и экс-мэра столицы республики Рауфа Нугуманова, экс-директора ТД «Башспирта» Александра Компанченко и руководителя компаний «Атлантис» и «Цитадель», депутата Горсовета Уфы Артура Хазигалеев.
Об этом сообщают в пресс-службе Кировского суда. В зависимости от роли и степени участия каждого их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
По версии следствия, с июня 2019 года по май 2022 года Нугуманов «заключил с коммерческой организацией и индивидуальными предпринимателями три договора о долгосрочной аренде нежилых помещений в Уфе». Причем условия аренды были заведомо невыгодными для компании, так как ежемесячная плата сильно превышала рыночную стоимость. Договоры в дальнейшем предусматривали увеличение цены арендодателем в одностороннем порядке.
«Также с сентября 2021 по июнь 2022 годы обвиняемые приобрели право на объекты недвижимости ТД “Башспирт” в пользу подконтрольных депутату Хазигалееву организаций. Они заключали договоры купли-продажи по цене ниже рыночной, после чего сдавали объекты недвижимости указанным организациям в аренду по завышенной цене», — отметили в прокуратуре РБ.
В начале расследования сумма ущерба государству оценивалась в 88 млн рублей, позже стали говорить о 101 млн.