Гибель горняков «Казахмыса»: открыто уголовное дело

«В рамках Трудового законодательства Республики Казахстан Департаментом Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК по Карагандинской области создана Комиссия по расследованию несчастного случая, с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представители работодателя. Для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО “Корпорация Казахмыс” по “Балхашцветмет” (рудник Саяк)», — сообщили в пресс-службе департамента инспекции труда.