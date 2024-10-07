Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

«Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы», — говорится в сообщении.