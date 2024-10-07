Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
«Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.
В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей, уточнили в ФСБ.
ФСБ призывает граждан быть внимательными, так как украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью причинения экономического ущерба России. Основные целевые группы вербовщиков — молодежь, пожилые люди, радикалы, маргиналы и несовершеннолетние, которые не осознают серьезность своих действий и возможные последствия, включая пожизненное лишение свободы.
«Только бдительность и нетерпимость россиян к таким проявлениям являются лучшей мерой по недопущению совершений противником диверсионно-террористических актов на территории нашей страны. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.