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Суд вынес приговор террористам, готовившим диверсии на авиабазе в Приморье

Террористам, готовившим диверсию на авиабазе ВКС в Приморье, дали от 4 до 23 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Участники преступного сообщества, готовившие диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае, получили от четырех до 23 лет лишения свободы, сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

«Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, восемь участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от восьми с половиной до 16 лет, ещё один подсудимый (пособник) приговорён к четырём годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и диверсии.

В ходе расследования были собраны неопровержимые доказательства того, что фигуранты были завербованы украинскими спецслужбами через интернет и получали вознаграждения за свои действия в размере от 15 до 100 тысяч рублей, уточнили в ФСБ.

ФСБ призывает граждан быть внимательными, так как украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью причинения экономического ущерба России. Основные целевые группы вербовщиков — молодежь, пожилые люди, радикалы, маргиналы и несовершеннолетние, которые не осознают серьезность своих действий и возможные последствия, включая пожизненное лишение свободы.

«Только бдительность и нетерпимость россиян к таким проявлениям являются лучшей мерой по недопущению совершений противником диверсионно-террористических актов на территории нашей страны. Приговор в законную силу не вступил», — добавили в ведомстве.