Аниматор в костюме коня оскорблял посетителей в парке «Краснодар»

Теперь аниматору за предпринимательство без регистрации грозит 2000 рублей штрафа. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. За нарушение общественного порядка с нецензурной бранью в общественном месте и оскорблениями ему грозит до 15 суток ареста.