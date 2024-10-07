Аниматор в костюме коня оскорблял посетителей в парке «Краснодар». Полиция начала проверку.
Как рассказали в соцсетях, аниматор подбежал к одной семье и предложил сделать фото. За два снимка он предлагал заплатить 1600 рублей. Другие посетители попытались отговорить семью фотографироваться и объяснить, что их обманывают.
Услышав диалог, аниматор, по словам посетителей, начал возмущаться на них.
«Он начал наезжать на нас и говорить о том, что мы забираем его “хлеб”, не стеснялся в выражениях, предлагал выскочить раз на раз в парке», — рассказали гости парка.
После публикации в соцсетях конфликтом заинтересовались в полиции.
«Полицией Краснодара инициировано проведение проверки. В ходе разбирательства будет установлена личность аниматора», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Теперь аниматору за предпринимательство без регистрации грозит 2000 рублей штрафа. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. За нарушение общественного порядка с нецензурной бранью в общественном месте и оскорблениями ему грозит до 15 суток ареста.