Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аниматор в костюме коня оскорблял посетителей в парке «Краснодар»

Полиция ищет аниматора, оскорблявшего посетителей в парке «Краснодар».

Источник: Комсомольская правда

Аниматор в костюме коня оскорблял посетителей в парке «Краснодар». Полиция начала проверку.

Как рассказали в соцсетях, аниматор подбежал к одной семье и предложил сделать фото. За два снимка он предлагал заплатить 1600 рублей. Другие посетители попытались отговорить семью фотографироваться и объяснить, что их обманывают.

Услышав диалог, аниматор, по словам посетителей, начал возмущаться на них.

«Он начал наезжать на нас и говорить о том, что мы забираем его “хлеб”, не стеснялся в выражениях, предлагал выскочить раз на раз в парке», — рассказали гости парка.

После публикации в соцсетях конфликтом заинтересовались в полиции.

«Полицией Краснодара инициировано проведение проверки. В ходе разбирательства будет установлена личность аниматора», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Теперь аниматору за предпринимательство без регистрации грозит 2000 рублей штрафа. Кроме того, его могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство. За нарушение общественного порядка с нецензурной бранью в общественном месте и оскорблениями ему грозит до 15 суток ареста.