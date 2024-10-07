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В Челябинской области в ДТП на трассе погибли три человека

В Челябинской области на трассе из Верхнеуральска в поселок Петропавловский при столкновении легковушек один из автомобилей загорелся. По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Как сообщили в ГУ МЧС региона, огнеборцы прибыли на место, потушили пожар и деблокировали погибших и пострадавших.

Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.