В Челябинской области в ДТП на трассе погибли три человека

Как сообщили в ГУ МЧС региона, огнеборцы прибыли на место, потушили пожар и деблокировали погибших и пострадавших.
Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
В Челябинской области на трассе из Верхнеуральска в поселок Петропавловский при столкновении легковушек один из автомобилей загорелся. По предварительным данным, три человека погибли, еще трое получили ранения.
Как сообщили в ГУ МЧС региона, огнеборцы прибыли на место, потушили пожар и деблокировали погибших и пострадавших.
Причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.