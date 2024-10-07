Нижегородские полицейские разоблачили схему незаконной миграции

Следователями установлено, что двое нижегородцев предоставили иностранцам рабочие места на углеперерабатывающем предприятии.
Так, руководитель и бригадир предприятия приглашали иностранных граждан трудоустроиться к ним без оформления разрешительных документов. Затем им предоставляли жилье и рабочие места.
В связи с этим, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Подозреваемых заключили под стражу.
В частности, максимальное предусматриваемое наказание по статье — лишение свободы сроком до 7 лет.
Также, иностранным гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность без разрешительных документов, назначены административные штрафы в размере от 2,5 до 3,5 тыс. рублей с последующим выдворением из страны в рамках контролируемого выезда.
Напомним, что двух таксистов-мигрантов депортируют за работу без разрешения в Нижнем Новгороде.
Как рассказал заместитель начальника отдела по техническому надзору и регистрации УГИБДД по Нижнему Новгороду Михаил Тихомиров, во время рейда было задержано более 20 водителей такси, у которых не было при себе необходимых документов, подтверждающих законное управление транспортным средством.
Напомним также, что схему легализации 10 тыс. мигрантов пресекли в Нижнем Новгороде.
Задержаны три выходца из стран Средней Азии и два россиянина, среди которых — руководитель центра тестирования иностранцев на знание русского языка, истории страны и основ законодательства РФ.