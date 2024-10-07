Нижегородские полицейские разоблачили схему незаконной миграции

Как рассказал заместитель начальника отдела по техническому надзору и регистрации УГИБДД по Нижнему Новгороду Михаил Тихомиров, во время рейда было задержано более 20 водителей такси, у которых не было при себе необходимых документов, подтверждающих законное управление транспортным средством.