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Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, один из них связан с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах — организация растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

«Через “Туринвест сервисиз лимитед” — дочернюю структуру Минобороны — Российской Федерацией было оплачено приобретение двух судов для дальнейшей их работы на Керченской переправе. Следствие установило, что ущерб при заключенной сделке составил свыше 200 млн рублей», — сказали в правоохранительных органах.

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