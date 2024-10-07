Экс-замминистра обороны Иванову предъявили новое обвинение

«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь в новом деле идет о двух эпизодах — организация растраты средств банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Также Иванову вменяется растрата на сумму более 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.