Замужняя жительница Башкирии выиграла международный конкурс красоты

Известно, что Луиза счастливо замужем и воспитывает девятилетнего сына-школьника. По ее словам, конкурс красоты в Шанхае для нее первый на международной арене. Она поблагодарила свою семью за поддержку, которую оказывали ей даже находясь так далеко.