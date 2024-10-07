Замужняя жительница Башкирии выиграла международный конкурс красоты

Жительница Салавата Луиза Эшрокова стала победительницей международного конкурса «Королева Азии-2024» в Шанхае. 31-летняя красавица из Башкирии обошла своих конкуренток из Южной Кореи, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, Китая, Монголии, Кыргызстана и Казахстана.
Известно, что Луиза счастливо замужем и воспитывает девятилетнего сына-школьника. По ее словам, конкурс красоты в Шанхае для нее первый на международной арене. Она поблагодарила свою семью за поддержку, которую оказывали ей даже находясь так далеко.
— Это было непросто, но незабываемо и красиво, эмоции, которые останутся навсегда. Счастлива увидеть новую страну, познакомиться с людьми из разных уголков мира, — написала модель.
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