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На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

Подробности от ГИБДД.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге на десятом километре дороги к аэропорту «Кольцово» столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД.

Авария произошла утром 7 октября. По данным стражей порядка, «ВАЗ-2111» ехал к аэропорту и не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с ехавшим впереди «Хендай Солярис».

Последняя в свою очередь врезалась в передний «Киа Рио», наехала на разделяющие дорогу бетонные блоки и опрокинулась. Люди не пострадали в этой аварии. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно бдительными и аккуратными на дороге.