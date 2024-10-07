На окраине Екатеринбурга произошло массовое ДТП

В Екатеринбурге на десятом километре дороги к аэропорту «Кольцово» столкнулось несколько автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД.
Авария произошла утром 7 октября. По данным стражей порядка, «ВАЗ-2111» ехал к аэропорту и не выдержал безопасную дистанцию. Это привело к столкновению с ехавшим впереди «Хендай Солярис».
Последняя в свою очередь врезалась в передний «Киа Рио», наехала на разделяющие дорогу бетонные блоки и опрокинулась. Люди не пострадали в этой аварии. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно бдительными и аккуратными на дороге.