Вещество растительного происхождения, вызвавшее подозрение в законности перемещения, было обнаружено у одного из пассажиров во время таможенного досмотра рейсового автобуса, следовавшего из Литвы в Беларусь.
Упаковка изъята и направлена в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Установлено, что вышеуказанное вещество является особо опасным психотропом растительного происхождения, не используемым в медицинских целях, содержащим псилоцин и (или) псилоцибин.
По данному факту Гродненской региональной таможней проводится проверка.
Галюциногенные грибы пытался ввезти в Беларусь из Литвы пассажир автобуса
7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные галлюциногенные грибы изъяли сотрудники таможни у пассажира автобуса в республиканском пункте таможенного оформления «Бенякони», сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Вещество растительного происхождения, вызвавшее подозрение в законности перемещения, было обнаружено у одного из пассажиров во время таможенного досмотра рейсового автобуса, следовавшего из Литвы в Беларусь.