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Галюциногенные грибы пытался ввезти в Беларусь из Литвы пассажир автобуса

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Опасные галлюциногенные грибы изъяли сотрудники таможни у пассажира автобуса в республиканском пункте таможенного оформления «Бенякони», сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Вещество растительного происхождения, вызвавшее подозрение в законности перемещения, было обнаружено у одного из пассажиров во время таможенного досмотра рейсового автобуса, следовавшего из Литвы в Беларусь.

Упаковка изъята и направлена в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Установлено, что вышеуказанное вещество является особо опасным психотропом растительного происхождения, не используемым в медицинских целях, содержащим псилоцин и (или) псилоцибин.

По данному факту Гродненской региональной таможней проводится проверка.