Галюциногенные грибы пытался ввезти в Беларусь из Литвы пассажир автобуса

Вещество растительного происхождения, вызвавшее подозрение в законности перемещения, было обнаружено у одного из пассажиров во время таможенного досмотра рейсового автобуса, следовавшего из Литвы в Беларусь.



Упаковка изъята и направлена в Государственный комитет судебных экспертиз для проведения судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.



Установлено, что вышеуказанное вещество является особо опасным психотропом растительного происхождения, не используемым в медицинских целях, содержащим псилоцин и (или) псилоцибин.



По данному факту Гродненской региональной таможней проводится проверка.