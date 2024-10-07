В 16.00 6 октября в больнице от ожогов скончалась пенсионерка 1955 года рождения. Травмы женщина получила 29 сентября при вспышке паров ЛВЖ при сжигании мусора на территории дачного участка в садовом товариществе «Криница» возле деревни Кривополье Червенского района.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В Червенском районе пенсионерка скончалась в больнице от ожогов, полученных при пале мусора на даче
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе пенсионерка скончалась в больнице от ожогов, полученных при сжигании мусора. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
В 16.00 6 октября в больнице от ожогов скончалась пенсионерка 1955 года рождения. Травмы женщина получила 29 сентября при вспышке паров ЛВЖ при сжигании мусора на территории дачного участка в садовом товариществе «Криница» возле деревни Кривополье Червенского района.